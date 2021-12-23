Как пишет Politeka.net, ведущая намекнула на свое отношение к резким словам Кароль в своем новом посте в Инстаграм.
Ранее сеть всколыхнуло заявление Тины, в котором певица раскрыла, что отказалась быть одной из ведущих нового сезона «Танців» так как в последний момент узнала, что к ним «на коммерческой основе» добавилась еще одна ведущая – Онуфрийчук.
Иванна пока открыто не комментировала это заявление. Вместо этого ведущая решила показать, как отдыхает на море. Она опубликовала кадры, на которых показала фигуру в белом купальнике-бикини на фоне лазурной воды.
«И пока кто-то разводит сплетни, мы наслаждаемся солнцем, теплом и жизнью вокруг», - подписала кадры Онуфрийчук.
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Под ее постом тут же появились комментарии.
«Хорошего Вам отдыха. А сплетничают завистливые личности. Не обращайте внимания», «Иваннка хорошего Вам отдыха», «Красота. Богиня», «шикарная Иванка», «Какая красота. Вы похорошели в браке. И фигура великолепная», - пишут люди.
Напомним, Кароль все-таки решила рассказать, как Онуфрийчук стала ведущей "Танців з зірками".
Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером.
Также Politeka писала, что ведущая «Танців з зірками» Онуфрийчук показала, с кем нежится в постели.