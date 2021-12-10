Известных певиц Злату Огневич, Камалию и Дашу Астафьеву раскритиковали за неудачные наряды на получении премии.
Как передает Politeka.net, недавно состоялась премия "Музыкальная платформа Украины", которую посетили многие звезды украинского шоу-бизнеса. Среди них "Холостячка" Злата Огневич, Даша Астафьева и Камалия.
Так, на этот раз на странице издательства "Viva" опубликовали новые фото. На кадрах показали ярких представительниц украинского шоу-бизнеса на получении премии от телеканала "Україна". Злата Огневич появилась в коротком синем платье с открытыми плечами. Даша Астафьева нарядилась в белое платье с перьями, и перевязала его фиолетовым поясом, а Камалия предпочла полупрозрачное платье.
"Камалия в прозрачном платье, Даша Астафьева в перьях, похудевшая Саша Зарицкая и еще много ярких образов звезд на премии", — пишут на аккаунте.
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Пользователи сети оставили несколько комментариев под фото: "Ужасные платья у всех. Кто их одевал?", "Ни одного красивого платья", "В синем носик как у Бабки Ежки", "Это фотки неудачные или бабы с мордами что-то сделали?", "Хорошо, что не голые".
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