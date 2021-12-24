Известный певец и звезда "Голосу країни" Роман Сасанчин показал кадры с беременной женой и рассказала, что она уже сходит с ума.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и звезда "Голосу країни" Роман Сасанчин, который вот-вот станет отцом дочери, показал свою жену за несколько дней до родов. В своих Instagram-сторис 19-летний артист снял беременную жену в домашней обстановке, и удивил ее измученным видом.

На кадрах видно, что беременная Иванка лежит на кровати в домашнем наряде и выглядит очень уставшей и измученной. Девушка лежит в темных штанах и серой кофте, ее волосы растрепаны, а на лице уставший вид.

А вот Рома рядом с ней, судя по голосу, весьма бодрый. Он рассказал, что его жена разговаривает с дочерью и просит ее скорее родиться. Отметим, что ранее Иванка рассказывала, что врачи поставили ей дату родов на 29 декабря.

"Она говорит к своему ребенку, точнее к нашему ребенку, чтобы она поскорее вылезала. Иванке уже очень тяжело, и она уже потихоньку сходит с ума. Или что с ней происходит. Я не знаю", - весело рассказал Сасанчин, показывая жену.

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