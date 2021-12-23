Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Сейчас он со своей избранницей Иванной ждет первенца, а именно дочку. Как известно, недавно они заявили о своем бракосочетании, и совсем скоро готовятся к рождению дочки.

Так, на этот раз беременная жена Сасанчина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна показала, какую ёлку они поставили с Романом Сасанчиным к Новому году. Жена Сасанчина отметила, что это их первая ёлка, ведь в прошлом году у них не было средств, чтобы поставить её.

"Наша первая ёлочка с Романом Сасанчиным. Почему первая? Потому что в прошлом году мы не могли себе позволить ёлочку", — рассказала беременная жена Сасанчина.

"Это наше маленькое достижение. В прошлом году мы могли себе позволить только веточки ёлки сорвать. И то, без всяких украшений, без гирлянд и тому подобное. Растем-растем. Надеюсь на следующий год будет еще больше ёлка", — поделилась Иванна.

"Вот так мы встречали Новый год. Вдвоем, и это был лучший Новый год в моей жизни. До 23:00 Рома был на работе, я до 22:00. Денег у нас было только на салат из мивины, шампанское и яйца", — рассказала жена Романа Сасанчина.

Ранее сообщалось, "Перестаньте": беременная жена победителя "Голосу країни" Сасанчина ответила на обвинения

Также, победитель "Голосу країни" Сасанчин на кухне довел беременную жену до слез: "Рома!"

Politeka рассказывала, невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина призналась, сколько набрала за беременность: "Нет места..."