Роман Сасанчин, победивший на "Голосі країни" и "Голосі. Діти" обескуражил новыми кадрами в соцсети, на которых показал, чем таким интересным занимается его "глубоко" беременная возлюбленная.

19-летний Сасанчин, который сейчас разрывается между построением карьеры и созданием семьи с 23-летней Иванкой, вот-вот станет отцом. Предположительная дата родов его жены с 14 декабря по 6 января. Время до встречи с дочкой победитель "Голосу країни" коротает на веселой ноте: Сасанчин опубликовал свежие кадры у себя в "сториз" в Инстаграм, на которых предстал вместе с возлюбленной, передает Politeka.net.

Роман застал Иванку за любопытным занятием ночью. Девушка поедала жареную курочку над раковиной на кухне.

"Что же нормальные люди делают в час ночи? Конечно, едят курицу, правда?", - Сасанчин подошел к ней с камерой впритык.

Судя по недовольному возгласу Иванки: "Рома!", а в голосе ее были слышны даже слезы, победитель "Голосу країни" явно расстроил невесту своим внезапным вмешательством - ей уж точно было не смешно в тот момент.

Ранее Сасанчин сообщал, что отложит пышную свадьбу, для начала хочет просто расписаться. За несколько недель до родов пара таки узаконила свои отношения, и девушка взяла фамилию мужа. К слову, Роман заявил, что будет присутствовать на родах жены, чтобы держать ее за руку.

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