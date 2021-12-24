Меган Маркл и принц Гарри впервые показали свою семью в полном составе с двумя детьми.

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку, на которой запечатлены с сыном Арчи и дочкой Лилибет Диану, внешность которой ранее скрывали, пишет Politeka.net.

Для съемки принц Гарри выбрал голубую рубашку, а Меган Маркл — темно-синюю водолазку. Арчи одели в джинсы и белую рубашку, а Лили, которая появилась на свет в июне этого года - в белые шорты-пуфы и блузку.

Фото вызвало бурную реакцию в Сети. Публику изумило, насколько дети похожи на принца Гарри.

«Обожаю эту семейку», «Настоящие, не наигранные эмоции», «Какие они классные», «Они такие милые», «Рыжулька-красотулька», «Блин, вот гены сильные у него а))) замечательное фото», «Рыжие😊 все в папу», «Они прекрасны в своем счастье», «Лилибет растет новый главнокомандующий, второй палец на ноге указывает на это», - пишут в Сети.

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