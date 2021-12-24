Как пишет Politeka.net, 27-летняя девушка поделилась кадром на своей странице в Инстаграм.
Ранее Екатерина Репяхова привлекла внимание к своей семье публикациями, в которых рассказала о размолвке с супругом, который не поддержал ее у конфликте с его экс-женой Ларисой Созаевой. Девушка утверждала, что не знает, смогут ли они сохранить свой брак. Однако буквально через несколько дней Екатерина Репяхова сообщила, что они смогли решить конфликт, и сейчас отношения между ними стали только крепче.
В новых сторис Екатерина Репяхова показала фото, на котором засняла, как Виктор Павлик спит рядом с маленьким сыном Мишей, который появился на свет в июне этого года. Для девушки малыш стал первенцем.
«Мои ❤», - коротко подписала она милый кадр.
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Отметим, Екатерина Репяхова недавно рассказала, что они с Виктором Павликом планируют встречать Новый год в одном из отелей в Карпатах.
Напомним, Репяхова решила не сдаваться, чем ее обидела экс-жена Виктора Павлика
Как сообщала Politeka, жена Виктора Павлика после ссоры с мужем раскрыла, где они будут встречать Новый год
Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика показала озорных сестру и братика их сына Миши