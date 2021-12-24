Каменских, Неплях, Онуфрийчук и другие знаменитости перед Новым годом уже не раз впечатлили публику выбором оригинальных нарядов, поэтому поклонники обсуждают увиденное.

Как передает Politeka.net, перед празником многие звезды успели отметиться яркими образами, которые сразу запомнились фанатами. В этот раз поклонникам предложили выбрать лучший из тех, что артистки показали за последнее время.

Фанатам предложили выбрать топ образов среди разных звезд, среди которых отличились Настя Каменских, Иванна Онуфрийчук, Анна Неплях и многие другие. Они позировали в самых разных платьях модного фасона, но объединились в одном – все наряды их были расшиты блестками.

«К Новому году всегда хочется подобрать для себя самые яркие блестящие образы 💫 Листай карусель и смотри, какое платье с блестками понравились знаменитости. А ты уже выбрал для себя костюм для новогодней ночи?» - говорится в подписи.

Мы писали, что Настя Каменских ведет сольную карьеру более 4 лет под псевдонимом "NK". Также, артистка является судьей на шоу "Маска".

Так, певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских выставила напоказ свои пышные формы в камуфляжных лосинах и в крохотном топе черного цвета показала, чем завлекает своего мужа Потапа (Алексея Потапенко). Певица отыграла концерт и наконец собирается отдыхать дома.

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