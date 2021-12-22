Певица Настя Каменских (NK), которая недавно рассказала о том, какой насыщенный у нее график перед праздниками, решила поделиться счастливым кадром с командой.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских пока что активно занята выступлениями перед праздниками и ездит со своей командой по городам. По этому поводу сама артистка решила высказаться и поделилась эмоциями и благодарностью, направленную в адрес своей команды.

«Моя команда♥️💥 Сколько же концертов мы провели вместе! Сколько же городов и километров объездили! А сколько было репетиций, саундчеков и просто много-много классных часов вместе 🥰

Спасибо за всю ту радость, любовь и энергию, которую мы дарим друг другу и которую вместе с вами дарим любимому зрителю Люблю вас 😘» - пишет Настя.

Поклонники были рады увидеть новый кадр:

«Все классные, всех люблю; Круто!!!🔥; Как за стеной🧱😍; Крутые, обожаю❤; Самые любимые ❤; Вы все ооочень классные, и позитивные🔥; Быть успешным в своём деле это огромный труд, долгий путь и надёжная команда рядом!👏😍; Лучшие 😍❤️ люблю; Команда, это сила!!!👍».

Ранее в Сторисах Настя показала, как отдыхает уже после очередного выступления и выглядит несколько уставшей. Смыв косметику, Каменских показала настоящей и продемонстрировала, как выглядит ее обстановка.

После выступления в гримерке вкруг звезды были везде чемоданы, а сама она сидела на диване, рассказывая о впечатлениях.

«У вас тоже шальной декабрь? Перед Новым годом происходит дурдом. Коллапс, пробки… Я надеюсь, что вы все успеваете. Мы тоже сейчас выступили, рядом чемоданы, собираемся и мчим дальше!».

Напомним, Потап выдал, куда и зачем они с Каменских готовятся уехать из Украины

Также Politeka писала, что подарить на Новый Год: Настя Каменских выдала украинцам оригинальные идеи

А еще Politeka сообщала, что экс-возлюбленный Каменских не исчез из ее жизни, Потап впервые все рассказал