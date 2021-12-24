Как передает Politeka.net, 21 декабря Алена Шоптенко отпраздновала свое 34-летие. Кадрами с празднования Дмитрий Дикусар поделился на своей странице в Инстаграм.
«Больше пейте – у меня будет больше компромата», - кричала гостям Шоптенко.
Как рассказывала ранее сама Алены Шоптенко, ее с Дмитрием Дикусаром отношения началось с конкуренции и соперничества, а закончилось симпатией и в конце концов любовью. Они признались, что встречаются в 2012 году. В 2013 году Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар поженились и устроили красивую свадьбу с венчанием в Грузии.
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Однако их брак продлился без малого три года. Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар сообщили о своем разводе в апреле 2016 года. Как оказалось, бывшие влюбленные на тот момент не жили вместе уже полгода, а Алена даже успела влюбиться в другого.
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