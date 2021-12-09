Несчастный случай произошел с певцом Владимиром Дантесом, мужем экс-солистки "Время и Стекло" Надей Дорофеевой после вечеринки в Одессе.

Об инциденте рассказала Дорофеева у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. По словам артистки, их с супругом пригласили на тематическую вечеринку по случаю дня рождения подруги. Веселье удалось на славу, у Дантеса даже лопнули кожаные штаны от танцев.

Утром Надю разбудил грохот в ванной. Вбежав туда, она увидела Вову без сознания.

"Надо было срочно вызывать скорую, а я впала в ступор. В голове было 911 и 937 99 92 — в общем всё что угодно кроме 103 😂 И как только я вспомнила, и начала звонить — Вова встал и просто прошёл мимо меня и лёг в кровать", - поделилась Дорофеева.

До больницы они все же добрались. Дантесу поставили диагноз - сотрясение головного мозга средней тяжести.

В комментариях под постом певец сделал предположение, почему потерял сознание в ванной: "Просто выключился. Видимо сильно давление упало, потому что до этого сильно поднялось🤣".

Украинцы начали сочувствовать Наде с Вовой, в том числе, коллеги по цеху. Хореограф Дмитрий Дикусар отреагировал на пост Дорофеевой "лайком", а некоторые прокомментировали.

"Это сотрясающе!!!!", - написал певец Дмитрий Монатик.

"КПЦЦЦЦЦЦЦЦ", - несчастье с Дантесом потрясло и исполнительницу каверов Jerry Heil.

"Ох и дела 😝😝😝 держитесь, лечитесь и, главное, глаза не смывать☝🏻😅😇"; "Вова, выздоравливай!"; "Вот как надо жить и отмечать день рождения 😂🔥 видимо у меня жизнь скучная😂"; "Одновременно радостно и почему-то грустно 😂😢"; "Образы офигенные😍🔥 Но Вову жалко, жена спать не дала, ужас! Блин, как кайфово, что в любой ситуации вы на позитиве💗".

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