Как сообщает Politeka.net, в сети появилось видео бэкстейдж-шоу программы "Маска", в котором Настя Каменских призналась в любви своему коллеге звездной детективу Андрею Данилко.

В ролике ведущая устроила Насте небольшой тест, как хорошо она знает своего коллегу Андрея. Так, среди прочего был вопрос об альбоме артиста и о его знаке Зодиака. Также ведущая спросила у певицы о голливудском фильме, в котором сыграл Данилко.

На это Каменских поспешно ответила: "Шпион". Я его только недавно пересматривала. И очень-очень горжусь, если честно. И считаю, что Андрей мог бы еще и Вселенную заполонить своим талантом. Вот. Но он действительно очень стеснительный. Андрей, я тебя люблю".

Также ведущая спросила, на какую из масок ставит Настя перед финалом, на что певица ответила: "Я вот не знаю, они крутые все. Я думала, что дойдет Горилла. Мне очень нравилось, как она поет, честно. И как-то мне было странно, что она вылетела. Мухомор классный, но мне кажется, что это не победитель".

Напомним, Финал шоу "Маска" с Жирафой, Мухомором и Скандалом, в Сети уже назвали победителя: "Однозначно".

Как сообщала Politeka, Данилко раскрыл печальную судьбу купленного Rolls-Royce Фредди Меркьюри: "Зло берет".

Также Politeka писала, что Каменских в крохотном топике на кровати показала, чем завлекает Потапа: "Домой".