Как передает Politeka.net, Настя Каменских является известной украинской артисткой. Певица прославилась благодаря своему участию в дуэте "Потап и Настя" с Алексеем Потапенко. Стоит отметить, что сейчас артистка замужем за бывшим коллегой с 2019-ого года. Настя Каменских ведет сольную карьеру более 4 лет под псевдонимом "NK". Также, артистка является судьей на шоу "Маска".
Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских выставила напоказ свои пышные формы в камуфляжных лосинах и в крохотном топе черного цвета показала, чем завлекает своего мужа Потапа (Алексея Потапенко). Певица отыграла концерт и наконец собирается отдыхать дома.
"Давай пойдем домой", — пишет Настя Каменских.
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Также, стоит отметить, что певица использовала для этого видео фильтры, которые добавили ей яркий макияж и очки.
Реакций и комментариев на вид Каменских нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.
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