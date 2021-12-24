Как сообщает Politeka.net, Сергей и Снежана Бабкины в браке с 2009 года. У пары двое общих детей. Также у Снежаны есть сын от первого брака. В новом посте на своей странице в Инстаграм снимками супруга артиста поделилась неожиданными кадрами.

Снежана Бабкина решила спародировать своего мужа, нарядившись в красный брючный костюм, черную шляпу и даже приклеив бороду. И, конечто же, не обошлось без гитары.

В таком виде жена певца появилась в юмористической программе «Лига Смеха».

«Бабкин, ты что ли?😂» - подписала она кадры.

Такое перевоплощение Снежаны Бабкиной вызвало бурную реакцию пользователей Сети. Реакции публики оказались самыми разными.

«Снежана, актерское мастерство - ваше все! Вы аж сияте», «Испугалась», «Вау», «Похож», - пишут в комментариях.

Отреагировал и сам Сергей Бабкин.

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Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин рядом с любимой женой поделился своей радостью: "Она знает".

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