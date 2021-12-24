Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Слава Каминская, которая после распада группы "НеАнгелы" активно начала сольную карьеру, похвасталась своими обновками. В своем микроблоге в Instagram красотка поделилась яркими кадрами в двух разноцветных шубах – голубой и зеленой.

На новых снимках Слава запечатлена в разных локациях и позах, в глаза бросаются ее необычные образы и новая прическа. На первых нескольких снимках певица позирует в яркой голубой шубе, на остальных кадрах – в такой же, только зеленой. Ее волосы собраны в высокий тугой пучок, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к публикации Каминская написала: "Ничего не поднимает мне настроение так, как яркая одежда! А при минус 10, яркая и теплая – самое то. Такая яркая шуба отлично подходит моим глазам и настроению, как раз то, что я так давно искала". Поклонники просто в восторге от новых фото звезды, ее засыпают комплиментами в комментариях.

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» озадачила выбором темы для дня рождения сына: «А ваши дети смотрели…».

Как сообщала Politeka, Экс-"НеАнгел" Каминская похвасталась Осадчей своим спонсором: "Трачу, больше, чем зарабатываю".

Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" поразила Осадчую количество своих квартир: "Я же 15 лет работала".