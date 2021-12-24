Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский, которого будут покорять участницы нового сезона романтического реалити-шоу, родился и вырос во Львове. Сразу после окончания университета он переехал в США строить карьеру. Сейчас Алекс живет в Майами и занимается недвижимостью.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Алекс Топольский подразнил девушек фото на белоснежной яхте. «Холостяк» позировал в шортах и легкой рубашке на фоне лазурных волн.
«Здесь тепло», - подписал он снимок.
При этом локацию Алекс Топольский не назвал.
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Отметим, в Сети предположили, что фото сделано во время съемок финала проекта «Холостяк».
«Где именно? 😐 Должно быть уже жарко..», «Везет вам😅 Хорошего отдыха!!!», «Походу финал Холостяка снимают», «По-моему... там взгляд уже влюбленный в Буковели», - пишут в комментариях.
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