Как сообщает Politeka.net, кадры опубликовали на официальной странице проекта «Маска» в Инстаграм.

Похоже, у звездных детективов появится «подкрепление».

«В финале шоу МАСКА Андрей Данилко @v_serduchka будет с поддержкой 😁 Гостья поможет детективам разгадать, кто скрывается под масками финалистов 🔥 И, конечно, подарит зрителям невероятное настроение», - говорится в сообщении.

На кадрах Андрей Данилко запечатлен с куклой Верки Сердючки. При этом Оля Полякова вскочила с места и бросилась поправлять наряд "Сердючки".

Ведущий «Маски» Владимир Остапчук поинтересовался, как настроение помощницы Данилко.

«Мне очень нравится, но хочется шампанского», - прозвучал ответ.

Кадры повеселили пользователей Сети.

«Данилка обожаю», «Данилко самый клевый», пишут в комментариях.

Также зрители поделились своим мнением относительно того, кто же станет победителем второго сезона шоу «Маска».

«Победа за Жирафом, будет истерика от того, что там Меловин!) Очень профессионально, бедолага Дзидзьо, такое разочарование», - написали в Сети.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Напомним, в Сети уже назвали победителя второго сезона шоу «Маска»: "Однозначно"

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