Победительница реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан, которая покорила на проекте предпринимателя Михаила Заливако, поделилась личным фото.

Как сообщает Politeka.net, возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан - украинская модель, турагент. После финала проекта популярность девушки резко возросла, поэтому теперь она активно ведет Инстаграм и показывает разные моменты жизни, радуя поклонников. К слову, за страницей девушки следят 265 тысяч фолловеров.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Анна Богдан показала фото романтической прогулки с Михаилом Заливако. Возлюбленные стояли на берегу и держались за руки.

«А какое у вас сейчас настроение?» - обратилась избранница «Холостяка» к фолловерам.

Снимок Анны Богдан с Михаилом Заливако вызвал эмоциональную реакцию пользователей сети.

«Вы такие классные🔥🔥❤ побольше совместных фото выставляйте, очень красивая пара❤», «Вы прекрасная пара. Любуюсь», - отреагировали фолловеры девушки.

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