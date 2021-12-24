Как сообщает Politeka.net, возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан - украинская модель, турагент. После финала проекта популярность девушки резко возросла, поэтому теперь она активно ведет Инстаграм и показывает разные моменты жизни, радуя поклонников. К слову, за страницей девушки следят 265 тысяч фолловеров.
В новом посте на своей странице в Инстаграм Анна Богдан показала фото романтической прогулки с Михаилом Заливако. Возлюбленные стояли на берегу и держались за руки.
«А какое у вас сейчас настроение?» - обратилась избранница «Холостяка» к фолловерам.
Снимок Анны Богдан с Михаилом Заливако вызвал эмоциональную реакцию пользователей сети.
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«Вы такие классные🔥🔥❤ побольше совместных фото выставляйте, очень красивая пара❤», «Вы прекрасная пара. Любуюсь», - отреагировали фолловеры девушки.
Напомним, Анна Богдан попала на семейное торжество "Холостяка" Заливако, появились уникальные кадры: "Ей сегодня 100 лет..."
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