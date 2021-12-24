Как передает Politeka.net, в Инстаграм Григорий Решетник поделился кадрами со съемок «Україна має талант». Он стоял на сцене и готовился к началу шоу. Телеведущий был одет в своем стиле, позируя в штанах, оригинальном пиджаке и белых кроссовках.
«Это Україна має талант», - коротко подписал фото ведущий
В комментариях ему оставили массу отзывов.
«Какой стильный», «Вы прекрасный ведущий», «Очень ждем выпуска», «Какой крутой», «Сцена невероятно красивая», - пишут пользователи сети.
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В комментариях также отписалась жена Решетника Кристина, которая решила его подбодрить.
«Боже, какая красота! Это твоя сцена. Любимый, вся страна ждет», - подписала фото с мужем Кристина, умилив всех своей поддержкой.
Как известно, Григорий Решетник – примерный семьянин. Вместе с женой они воспитывают троих сыновей.
Напомним, что Григорий Решетник умилил счастливым кадром с семьей: "Пример мужчины".
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