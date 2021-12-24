Ведущий популярных шоу «Холостяк», «Холостячка» и «Україна має талант» Григорий Решетник показал эксклюзивные кадры со съемок шоу, вызвав восторг в сети.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Григорий Решетник поделился кадрами со съемок «Україна має талант». Он стоял на сцене и готовился к началу шоу. Телеведущий был одет в своем стиле, позируя в штанах, оригинальном пиджаке и белых кроссовках.

«Это Україна має талант», - коротко подписал фото ведущий

В комментариях ему оставили массу отзывов.

«Какой стильный», «Вы прекрасный ведущий», «Очень ждем выпуска», «Какой крутой», «Сцена невероятно красивая», - пишут пользователи сети.

В комментариях также отписалась жена Решетника Кристина, которая решила его подбодрить.

«Боже, какая красота! Это твоя сцена. Любимый, вся страна ждет», - подписала фото с мужем Кристина, умилив всех своей поддержкой.

Как известно, Григорий Решетник – примерный семьянин. Вместе с женой они воспитывают троих сыновей.

Напомним, что Григорий Решетник умилил счастливым кадром с семьей: "Пример мужчины".

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