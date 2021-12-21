Ведучий популярних шоу "Холостяк", "Холостячка" і "Україна має талант" Григорій Решетник розповів про те, як ставиться до свого темпу життя, обумовленому роботою.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

На фото Решетник показав рідкісний момент спокою посеред своїх зайнятих буднів. Ведучий стояв з чашкою кави в руках, насолоджуючись ароматним напоєм. Він був одягнений у звичайні джинси і червоний пуловер.

На знімку Решетник виглядав спокійним і розслабленим, але в той же час зосередженим. У підписі до фото ведучий зізнався, що живе активним життям і йому це подобається.

"Люблю шалений ритм свого життя! Але спочатку була кава", - написав Решетник.

Його шанувальники не змогли пройти повз цю посаду.

"А у мене чай. а взагалі на початку має бути позитив і гарний настрій", "успішного Дня", "звичайно кава! А що можна по-іншому?", "Гриша вдалого дня", "який красень", "Супер", - пишуть українці в коментарях до фото ведучого.

Нагадаємо, дружина ведучого "Холостячки" Решетника зізналася, що рятує її в сімейному житті.

Як повідомляла Politeka, Решетник не встояв перед бабусею "Холостяка" Заливако, якій виповнилося 100 років.

Також Politeka писала, що ведучий "Україна має талант" Решетник зворушив щасливим кадром з усією родиною.