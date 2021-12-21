Як пише Politeka.net, шоумен поділився новим знімком на своїй сторінці в Instagram.
На фото Решетник показав рідкісний момент спокою посеред своїх зайнятих буднів. Ведучий стояв з чашкою кави в руках, насолоджуючись ароматним напоєм. Він був одягнений у звичайні джинси і червоний пуловер.
На знімку Решетник виглядав спокійним і розслабленим, але в той же час зосередженим. У підписі до фото ведучий зізнався, що живе активним життям і йому це подобається.
"Люблю шалений ритм свого життя! Але спочатку була кава", - написав Решетник.
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Його шанувальники не змогли пройти повз цю посаду.
"А у мене чай. а взагалі на початку має бути позитив і гарний настрій", "успішного Дня", "звичайно кава! А що можна по-іншому?", "Гриша вдалого дня", "який красень", "Супер", - пишуть українці в коментарях до фото ведучого.
Нагадаємо, дружина ведучого "Холостячки" Решетника зізналася, що рятує її в сімейному житті.
Як повідомляла Politeka, Решетник не встояв перед бабусею "Холостяка" Заливако, якій виповнилося 100 років.
Також Politeka писала, що ведучий "Україна має талант" Решетник зворушив щасливим кадром з усією родиною.