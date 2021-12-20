Ведучий "Україна має талант" і "Холостячки" Григорій Решетник влаштував щасливу сімейну фотосесію разом з дружиною і дітьми.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник часто радує семеьйнимі кадрами з дружиною і дітьми. Пара є прикладом для багатьох в українському шоу-бізнесі, причому вони обходяться без публічних сварок і скандалів.

Христина разом з чоловіком є активними користувачами мережі, вона також часто розповідає про життя і сімейні будні. Цього разу пара на честь прадника показала спільне фото з дітьми в новорічному стилі.

"Приймайте наші найщиріші вітання з Днем Святого Миколая 🎅 🏼 🎁 🎄 будьте здорові, щасливі, кохані! А наші дітки нехай завжди посміхаються і радіють життю 🥳 з Любов'ю Reshetnik Family ❤️» - пише Христина під щасливим фото.

Шанувальники почали коментувати побачене:

"Зі святом😍; зі святом вас!; Зі святом, Решетники 🔥 🔥 🔥ви така чудова сім'я!! Удачі вас! 👏 ; Ідеальний приклад чоловіка; ✨ 🎁 багато подарунків і щирих емоцій!💙 ✨ ; Бажаю вашій прекрасній родині щастя, побільше приємних сюрпризів; зі святом і вашу чудову сім'ю! Будемо всі здорові!!!!🔥 ; Білий шарф просто бомба. ❤».

Раніше на відео Григорій показав, як пустився в танок під виступ одного з учасників на шоу "Україна має талант". Вийшло досить ефектно і незвично.

"Сьогодні вся країна танцюватиме, бо дізнається імена фіналістів" Україна має талант»

Не пропустіть найграндіозніше шоу країни!", - було написано під відео.

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