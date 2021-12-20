Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако розповів про свою героїчну бабусю, яка відсвяткувала 100-річний ювілей, і показав винуватицю торжества.

Як пише Politeka.net, харківський бізнесмен поділився надихаючим постом у своєму Instagram. Заливако похвалився тим, що його бабусі 19 грудня виповнилося 100 років.

"Я не знаю ще особисто когось з такою датою. Я вже писав раніше про цього Героя, який пройшов Велику Вітчизняну пішки від Сталінграда до Праги. Танцювала з самим Рокоссовський. Не вийшла за чоловік за короля Румунії і приймала особисті шифри на фронті від самого Сталіна... я їй неймовірно пишаюся. Це жива легенда і приклад для наслідування", - написав Заливако.

Він поділився фотографією, на якій посміхався поруч з самою іменинницею, а також своєю коханою Ганною Богдан.

Розповідь про бабусю підприємця вразила ведучого «Холостячка» Григорія Решетника.

"Вітаємо прекрасну бабулю. І чекаю на проекті СуперБабушка", - написав шоумен.

Заливако відповів на його коментар сміючими смайликами.

Нагадаємо, ведучий "Україна має талант" Решетник зворушив щасливим кадром з усією родиною.

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