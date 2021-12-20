Як пише Politeka.net, харківський бізнесмен поділився надихаючим постом у своєму Instagram. Заливако похвалився тим, що його бабусі 19 грудня виповнилося 100 років.
"Я не знаю ще особисто когось з такою датою. Я вже писав раніше про цього Героя, який пройшов Велику Вітчизняну пішки від Сталінграда до Праги. Танцювала з самим Рокоссовський. Не вийшла за чоловік за короля Румунії і приймала особисті шифри на фронті від самого Сталіна... я їй неймовірно пишаюся. Це жива легенда і приклад для наслідування", - написав Заливако.
Він поділився фотографією, на якій посміхався поруч з самою іменинницею, а також своєю коханою Ганною Богдан.
Розповідь про бабусю підприємця вразила ведучого «Холостячка» Григорія Решетника.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
Відомий співак-красень пішов з життя в розквіті сил, друзі розсекретили причину: "Не можемо повірити"
Обірвалося життя народної артистки родом з України: "Щирі співчуття"
Екс-фаворит Огневич розповів, що у неї було з Задворним насправді: "Я з ним говорив після фіналу..."
Тіло популярної співачки знайшли під вікнами готелю, їй було всього 35 років: деталі трагічного інциденту
"Вітаємо прекрасну бабулю. І чекаю на проекті СуперБабушка", - написав шоумен.
Заливако відповів на його коментар сміючими смайликами.
Нагадаємо, ведучий "Україна має талант" Решетник зворушив щасливим кадром з усією родиною.
Як повідомляла Politeka, Анна Богдан потрапила на сімейне торжество "Холостяка" Заливако, кадри.
Також Politeka писала, що ведучий "Україна має талант" Решетник запалив в ефірі талант-шоу, несподівані кадри.