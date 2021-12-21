Як пише Politeka.net, Українська шаблістка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан в парі з Дмитром Дікусаром дійшла до фіналу проекту» Танці з зірками", де посіла друге місце.

Ольга Харлан зізналася, що танго, яке вразило багатьох, далося їй дуже нелегко.

Хореографію поставив Дмитро Дікусар. "...він вірив у те, що можемо це зробити, більше, ніж я раз в 100 разів», - зізналася олімпійська чемпіонка.

"Ми вмирали після кожного прогону. Я не могла запам'ятати кроки взагалі, друзі! Взагалі від слова зовсім. Після однієї з репетицій, я зайшла в гримерку, відірвала шматок картону від коробки, взяла ручку і, зі злістю на себе, почала записувати хореографію. По кроках, своїми словами. Просто хотіла вбити собі в голову... Пам'ятаю як після одного з прогонів, я сказала @alena_shoptenko: "якщо зроблю це «то це буде дуже круто!", на що вона мені сказала: "Коли ти це зробиш, це буде дуже круто!» - поділилася шаблістка.

Ольга Харлан додала, що постановка дуже її вразила.

"Коли @kulyafreedom розповів нам ідею постановки і поставив трек @alekseev_officiel, у мене пішли сльози. Я почала відчувати танець. Мені захотілося прожити його. Тому що це моя історія. І мені хотілося її розповісти. Це було в саму душу. А потім, під час ефіру, коли я стояла вже на сцені і налаштовувалася, і до початку танцю залишалася секунд 20, підійшов до мене, і подивившись прямо в очі, сказав: "Харлан, раз...Бі цей паркет нах...!"І що, я вам можу сказати - це спрацювало на всі 100%», - написала вона.

Відверту розповідь прокоментував і Дмитро Дікусар.

"Звичайно, я не сумнівався, Олькін! І дуже хотів, щоб ти собою пишалася! У підсумку, у тебе все вийшло", - написав партнер Ольги Харлан.

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