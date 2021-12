Ольга Харлан є відомою спортсменкою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на Олімпіаді в Пекіні в 2008-му році, де вона принесла золото для України у фехтуванні. Зараз вона продовжує свою спортивну кар'єру. Як передає Politeka.net, дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками", а її партнером по проекту став Дмитро Дікусар.

Так, цього разу фехтувальниця опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Харлан тримає свій паспорт і позує зі своїм нареченим-спортсменом Луїджі Самельє на камеру. Як розповіла спортсменка, вони зібралися в Нью-Йорк.

"New York! We are coming baby! 🗽❤️



Мій найулюбленіший час у році-це час Різдвяних свят!🎄 🥰Коли настрій піднімуться тільки від однієї побаченої падаючої з неба сніжинки. Коли весь світ в очікуванні новорічної ночі! Коли ти просто хочеш залишитися вдома під ковдрою і дивитися «один вдома». Ууууххх!



У мене дуже багато дитячих спогадів, як ми всією сім'єю наряджали ялинку. Пам'ятаю, у нас було 4 великих куль. Такі скляні, швидше за все дорогі. Звичайно ж мені не давали їх навіть в руки, оскільки вже на той час, мої ручки, виявляється, не з того місця виросли.🤷 Ці кулі мені дуже запам'яталися, тому що це було завжди дуже особливо вішати їх найпершими на ялинку. Це була як традиція. Потім мені вже давали іграшки простіше, і я теж могла наряджати з усіма😂 кожен раз посміхаюся, коли згадую.



У Нью Йорку я була, ну якщо не збрехати, то раз 10 точно. Але ніколи не була як турист. Життя спортсмена вона така, Ти можеш відвідувати самий кращі Міста Світу, але побачиш тільки відсотків 40-50. Тренування і бла бла бла🙄. Нам просто захотілося відчути новорічний настрій по повній!😍Так що чекайте фото спам з Нью Йорка! Ми полетіли!", — розповіла Ольга Харлан.

Шанувальники залишили під публікацією кілька коментарів: "Клас🔥 добре відпочити", "Звичайно не Миколаїв 😂але теж непогано!) хороших канікул!".

Нагадаємо, що Луїджі Самельє є італійським фехтувальником, триразовим чемпіоном Європи й Олімпійським медалістом.

