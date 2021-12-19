Відома українська чемпіонка з фехтування та учасниця "Танців з зірками" Ольга Харлан влаштувала романтичну прогулянку вулицями Нью-Йорка.

Як пише Politeka.net, після того, як українська шаблістка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виявилася однією з учасниць проекту «Танці з зірками», вона стала дуже популярною в соцмережах.

Ольга Харлан в парі з Дмитром Дікусаром дійшла до фіналу, де програла за рішенням глядацького та суддівського голосування. Вони посіли друге місце.

Тепер спортсменка регулярно ділиться фотографіями зі своєю зростаючою аудиторією в Instagram.

Ольга Харлан зі своїм нареченим-спортсменом Луїджі Самельє вирішили полетіти в Нью-Йорк, щоб відсвяткувати Різдвяні свята в особливій атмосфері.

На знімку Ольга показала свою романтичну прогулянку по Манхеттену.

Закохані ніжно обнялися на тлі знаменитого нью-Йоркського моста.

Відзначимо, що наречений Ольги Харлан є італійським фехтувальником, триразовим чемпіоном Європи та олімпійським медалістом.

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