Як пише Politeka.net, після того, як українська шаблістка та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан виявилася однією з учасниць проекту «Танці з зірками», вона стала дуже популярною в соцмережах.
Ольга Харлан в парі з Дмитром Дікусаром дійшла до фіналу, де програла за рішенням глядацького та суддівського голосування. Вони посіли друге місце.
Тепер спортсменка регулярно ділиться фотографіями зі своєю зростаючою аудиторією в Instagram.
Ольга Харлан зі своїм нареченим-спортсменом Луїджі Самельє вирішили полетіти в Нью-Йорк, щоб відсвяткувати Різдвяні свята в особливій атмосфері.
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На знімку Ольга показала свою романтичну прогулянку по Манхеттену.
Закохані ніжно обнялися на тлі знаменитого нью-Йоркського моста.
Відзначимо, що наречений Ольги Харлан є італійським фехтувальником, триразовим чемпіоном Європи та олімпійським медалістом.
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