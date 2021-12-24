Как передает Politeka.net, MELOVIN запомнился как один из самых скандальных участников «Танцев со звездами». Он неоднократно спорил с судьями проекта, а также вступил в публичный конфликт с танцовщицей Илоной Гвоздевой.

У себя в Инстаграм MELOVIN опубликовал кадры с закрытого концерта, показав, как поет, лежа на полу.

«Уже ЗАВТРА! Киев! После подтверждения приглашения, вы узнаете время и место проведения шоу», - обратился артист к своим поклонникам.

В комментариях фанаты оставили своему кумиру много приятных слов.

«Страсть, которую вы вкладываете в свое выступление, неописуема», «Когда на сцене проживаешь выступление каждой клеточкой. Как можно быть таким милым и нежным и горячим одновременно», «Встретимся завтра, надеюсь, обнимемся», - пишут пользователи сети.

Напомним, что MELOVIN не смог сдержать эмоций в окружении поклонниц, кадры: «Только вперед».

Еще Politeka писала, Melovin после каминг-аута хвастнул кадрами с отдыха с парнем и девушкой: "Ох, и колоритный же!".

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