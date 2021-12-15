Артист MELOVIN, який брав участь у шоу "Танці з зірками", показав, як проводить час на відпочинку в Домініканській Республіці.

Як пише Politeka.net, MELOVIN (Костянтин Бочаров) Є успішним вітчизняним артистом. Зірка брав участь у" Х-факторі", де переміг. Також зірка був на Євробаченні, але зайняв всього 17-е місце. А в 2021 році Костянтин взяв участь в "Танцях з зірками", де посів шосте місце. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Бочаров був у футболці і капелюшку, а очі прикрив окулярами. Зірка посміхався, позуючи біля водоспадів Домінікани. Поруч стояла дівчина в купальнику. Швидше за все, це піар-менеджер зірки-Світлана Пакова.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ох, яка краса", " це дівчина Мела?", "Капелюшок топ"," Юкреніаш туристо"," нарешті пост, вже встигли скучити"," бажаю прекрасного відпочинку вам"," природність у всьому","виглядаєте відпочилими і щасливими".

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