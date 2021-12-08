Популярний український виконавець, екс-учасник "Танців з зірками" і шоу "Х-фактор" MELOVIN вразив виглядом в оточенні відданих прихильниць.

Як передає Politeka.net, в Instagram у артиста з'явилося фото, зроблене на вулиці. Він позував в сонцезахисних окулярах і шкіряних рукавичках. Навколо усміхненого артиста стояли щасливі шанувальниці. Сам MELOVIN не зміг стримати емоцій і щосили посміхався своїм фанаткам.

"Будь хоробрішим, ніж того хоче суспільство. Ти дуже здивуєшся, скільки всього почне відбуватися в твоєму житті", - підписав фото артист, звернувшись до своїх підписників.

У коментарях віддані шанувальники залишили йому масу приємних слів.

"Приємно бачити тебе таким натхненним і вільним. Живи! Твори! І тільки вперед", "На цій фотографії прекрасно все! Посмішка Мела! Радість Мела, радість дівчини на задньому тлі», «немов з глянцю світового», «мрійник такий. Погляд у майбутнє. Живий і справжній", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Melovin вирішив повернутися на "Танці з зірками": "буде просто...".

Також Politeka повідомляла, що MELOVIN зробив Катерині Кухар несподівану пропозицію:"була шокована".

А ще Politeka повідомляла, що Melovin після поразки в шоу приймає привітання: "Це твій особистий прорив".