Как передает Politeka.net, 36-летняя Оля Цибульская старается скрывать свою личную жизнь, поскольку ее муж избегает публичности. При этом она регулярно показывает у себя в Инстаграм сына Нестора, которого родила в 2015 году.

Несмотря на то, что Цибульская не показывает мужа в Инстаграм, иногда она все же говорит о нем, или публикует фото и видео с ним, не показывая лица. В этот раз Цибульская похвасталась, что муж пригласил ее на ужин в ресторан.

«Мусик пригласил на ужин. Говорит – бери, что хочешь. Я беру, что хочу. Вот такие вам шуточки-прибауточки. 300 лет никуда не выходили», - пошутила Цибульская.

Позже она опубликовала кадры из кинотеатра, отметив, что после ресторана они даже добрались в кино. Оля Цибульская рассказала, что они с мужем побывали на «Матрице», которая ей не очень понравилась.

"Я прошлых серий почти не помню, поэтому мне не зашло", - заявила звезда.

Напомним, что Оля Цибульская рассказала, как ее «подставил» родной сын: «Полгода я…».

Еще Politeka писала, Цибульская в одном полотенце показала утренние ритуалы: «Пока проснулась…».

Также Politeka сообщала, что Цибульская показала, как «грешит» на кухне.