Как передает Politeka.net, 36-летняя Оля Цибульская старается скрывать свою личную жизнь, поскольку ее муж избегает публичности. При этом она регулярно показывает у себя в Инстаграм сына Нестора, которого родила в 2015 году.
Несмотря на то, что Цибульская не показывает мужа в Инстаграм, иногда она все же говорит о нем, или публикует фото и видео с ним, не показывая лица. В этот раз Цибульская похвасталась, что муж пригласил ее на ужин в ресторан.
«Мусик пригласил на ужин. Говорит – бери, что хочешь. Я беру, что хочу. Вот такие вам шуточки-прибауточки. 300 лет никуда не выходили», - пошутила Цибульская.
Позже она опубликовала кадры из кинотеатра, отметив, что после ресторана они даже добрались в кино. Оля Цибульская рассказала, что они с мужем побывали на «Матрице», которая ей не очень понравилась.
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"Я прошлых серий почти не помню, поэтому мне не зашло", - заявила звезда.
Напомним, что Оля Цибульская рассказала, как ее «подставил» родной сын: «Полгода я…».
Еще Politeka писала, Цибульская в одном полотенце показала утренние ритуалы: «Пока проснулась…».
Также Politeka сообщала, что Цибульская показала, как «грешит» на кухне.