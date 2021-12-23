Як повідомляє Politeka.net, 36-річна Оля Цибульська зняла відео своїх ранкових процедур у ванній. Красуня була в одному рушнику, що додало пікантності відео. Артистка зазначила, що збиралася і готувалася до концерту.
Вона вийшла з душу, після чого почала доглядати за обличчям і тілом. Після Цибульська самостійно зробила собі укладку і навіть встигла на репетицію.
"З дороги мало часу на збори, на саунд чек. І я поки прокинулася, залишилося мало часу", - підписала відео артистка.
Відзначимо, що Оля Цибульська активно будує кар'єру телеведучої і співачки. Зірка встигає брати участь у різних проектах, вести шоу вихідного дня на музичному каналі, а також бути дуже уважною і чуйною матір'ю для свого маленького сина Нестора. Артистку часто запрошують на корпоративи, що іноді вона показує у себе в соцмережах.
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Нагадаємо, що Оля Цибульська перевтілилася в Попелюшку: "щоб здатися хорошими...".
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська показала, як "грішить" на кухні ввечері.
Також Politeka писала, що Оля Цибульська зізналася, як її «підставив» синок.