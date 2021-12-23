Відома українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою продюсера Dzidzio, показала свої ранкові ритуали, які вона не скасовує навіть, коли залишилося зовсім мало часу.

Як повідомляє Politeka.net, 36-річна Оля Цибульська зняла відео своїх ранкових процедур у ванній. Красуня була в одному рушнику, що додало пікантності відео. Артистка зазначила, що збиралася і готувалася до концерту.

Вона вийшла з душу, після чого почала доглядати за обличчям і тілом. Після Цибульська самостійно зробила собі укладку і навіть встигла на репетицію.

"З дороги мало часу на збори, на саунд чек. І я поки прокинулася, залишилося мало часу", - підписала відео артистка.

Відзначимо, що Оля Цибульська активно будує кар'єру телеведучої і співачки. Зірка встигає брати участь у різних проектах, вести шоу вихідного дня на музичному каналі, а також бути дуже уважною і чуйною матір'ю для свого маленького сина Нестора. Артистку часто запрошують на корпоративи, що іноді вона показує у себе в соцмережах.

Нагадаємо, що Оля Цибульська перевтілилася в Попелюшку: "щоб здатися хорошими...".

Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська показала, як "грішить" на кухні ввечері.

Також Politeka писала, що Оля Цибульська зізналася, як її «підставив» синок.