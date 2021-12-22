Українська співачка Світлана Лобода, яка поїхала жити і будувати кар'єру в Росію, покрасувалася перед дзеркалом, заінтригувавши шанувальників.

Як передає Politeka.net, 39-річна Світлана Лобода, яка нещодавно випустила нову пісню, що підірвала всі хіт-паради, покрасувалася перед дзеркалом. У себе в Instagram артистка опублікувала фото, зроблене в гримерці. Зірка була при повному параді, а перед нею лежала косметика.

"Готова. Чекаю", - підписала фото зірка, заінтригувавши млосним виглядом.

Відзначимо, що Світлана Лобода любить підтримувати навколо свого образу атмосферу загадковості. Вона ретельно приховує своє особисте життя, досі не розповівши, хто є батьком її другої дочки Тільди. В інтерв'ю Лобода кілька разів натякала, що вона фактично живе на три країни.

Додамо, що не так давно Лобода розійшлася зі своїм продюсером Нателлою Крапівіною після її невтішних висловлювань на адресу Філіпа Кіркорова.

Нагадаємо, що Світлана Лобода вразила ефектним вирізом на комбінезоні: "експерименти дивують".

Ще Politeka писала, що Лобода вразила виглядом в сукні з надто глибоким декольте: "Снігуронька?".

Також Politeka повідомляла, що Лобода в яскравому вбранні подарувала новорічний настрій:"розірве всі ресторани".