Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Світлана Лобода, яка активно будує кар'єру в середовищі російського шоубізнесу, і при цьому нещодавно переїхала жити в Європу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала на своїй сторінці похмуре чорно-біле фото, на якому позує зі своєю помічницею і привітала її з днем народження.

На знімку Світлана сидить, мабуть, біля дзеркала в гримерці, вона виглядає задумливою і втомленою. Перед камерою вона з'явилася в строгому світлому костюмі, її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж. за її спиною стоїть та сама помічниця Людочка, яка супроводжує співачку скрізь. Причому дівчина виглядає дуже похмуро, а її обличчі закрито темною маскою.

У підписі до зовсім несвяткової фотографії Лобода написала: "З Днем народження, моя Людочка ❤️". Також вона відзначила сторінку дівчини. У коментарях до публікації користувачі приєдналися до привітань і почали писати теплі слова побажань. До слова, сама помічниця скромно відповіла Лобода в коментарях: "Дякую, Світлана! Безмежно люблю і ціную".

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