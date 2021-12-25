Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Шэрон Стоун изредка радует разными кадрами из своих будней. Чаще всего звезда делает акцент на повседневные образы, а не на яркие фото из светских мероприятий.
В этот раз звезда показала солнечные кадры из отдыха и порадовала теплым настроением. И без макияжа и множества фильтров она выглядела соблазнительно и хорошо. При этом многие отреагировали на кадры Шэрон весьма положительно.
«Надеюсь ваши праздничные выходные наполнены радостью и светом! 🤍» - пишет актриса.
Вот как реагируют в сети:
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«С праздником мой любимый человек и замечательная актриса; Вернусь к вам !!;Счастливых праздников!! Ваш свет сияет ярче, чем когда-либо!; Ты просто чистый солнечный свет ❤️; С Рождеством, любовь ❤️; С Рождеством и здоровым Новым годом .. дорогая Шэрон, так может не каждая женщина; Чистый класс! Всегда красавица🔥; Дорогая Шэрон! Это потому, что вы так сделали!».
Также у себя в Инстаграм Шэрон Стоун опубликовала видео, умилив сеть. Артистка наплевала на возраст и скатилась с очень высокой горки. Выглядела звезда очень счастливой и воодушевленной.
Напомним, что Шэрон Стоун распахнула блузку, удивив сеть: "Уля-ля, неожиданно".
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