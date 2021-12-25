Как сообщает Politeka.net, недавно семья Кухар и Александра Стоянова действительно пополнилась – о новом члене семьи Екатерина заявила в Instagram. Им стала собачка породы мальтипу.

Чтобы ей не было скучно в семье появилась еще одна собачка мальтипу. Только расцветка у нее другая: черная с белыми вкраплениями.

Екатерина Кухар поделилась милыми и трогательными кадрами из новой фотосессии, на которых она позировала со своими любимцами. Кухар примерила черную рубашку с короткими рукавами и черные узкие штаны. Песики тем временем разместились рядом с любимой хозяйкой, которая счастливо улыбается. Похоже у нее с собачками случилась любовь с первого взгляда.

"Кажется я стала собачницей", - подписала Екатерина Кухар теплые кадры. Кроме того, балерина сделала несколько видео, на которых показала питомцев спящими на диване в гостиной.

Стоит отметить, что песики этой породы есть у Потапа и Насти Каменских, Лилии Ребрик, Дмитрия Монатика и других украинских звезд.

Напомним, Кухар, Ткач, Slavia и другие показали, как стильно выглядеть зимой.

Как сообщала Politeka, Кухар призналась, что ее связывает с Потапом и Ласточкиным.

Также Politeka писала, что Кухар успела заснять редчайшее небесное явление, что оно предвещает.