Як пише Politeka.net, Катерина Кухар показала яскраві фото на своїй сторінці в Instagram.

«У цей чарівний передріздвяний вечір ми увірвемося у ваше життя веселою компанією!.. Буде весело, зворушливо і по любові!» - написала артистка.

На одному з фото Катерина Кухар позувала поруч з Ігорем Ласточкіним і Олексієм Потапенко (Потапом).

Справа в тому, що балерина стала суддею спецпроекту Ліга Сміху. Битва сезонів, в якому яскраві команди і тренери шоу і борються за кубок чемпіона. Компанію Катерині Кухар склали Юрій Ткач, Влад Яма, Георгій Делієв, Катерина Кухар, Гарік Корогодський і Гарік Бірча.

Цього вечора на сцені також з'являться такі артисти як Потап, Олена Кравець, Оля Полякова, Сергій Сивохо, Ігор Ласточкін, Євген Кошовий, Маша Єфросиніна, Олександр Пікалов, Станіслав Боклан, Сергій Бабкін та інші.

"Чарівна!", "Катя серед бур'янів", - прокоментували фото фоловери Катерини Кухар.

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