Українська прима-балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала шанувальникам, які чудеса їй вдалося побачити під час подорожі за океан.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар разом зі своїм чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим, знаходиться в США. У себе в Instagram балерина розповідає про незвичайні розваги і показує красу природи. Парочка вже встигла покататися в засніжених горах, вразивши яскравими зимовими фото.

У свіжих сторіс Кухар вдалося зняти рідкісне небесне явище Гало. Це незвичайне світіння навколо джерела світла. В даному випадку - навколо Місяця. На фото потрапила справжня зимова веселка.

"Ви коли-небудь бачили щось подібне?",- підписала фото зірка.

Відзначимо, що Гало зазвичай говорить про наближення потепління. Крім цього, нерідко воно віщує опади у вигляді дощу або снігу. Додамо, що за старих часів цьому рідкісному погодному явищу приписували містичні властивості. Багато хто трактував його як наближення великої біди.

Нагадаємо, що Катерина Кухар далеко від України не змогла стримати емоцій:"відчуваю особливу пристрасть".

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