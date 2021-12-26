Кристина Решетник является супругой известного телеведущего Григория Решетника, поэтому нередко выставляет в Инстаграм яркие фото и радует образами фанатов.

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник часто показывает с мужем разные фото в социальной сети Инстаграм и рассказывает об их отдыхе или счастливых моментах. При этом супруга телеведущего не ведет страницу, как другие звезды.

В этот раз Ретешник решила поздравить поклонников с Рождеством и сопроводила пост милым домашним кадром в новогоднем стиле.

Позировала Кристина в красном домашнем халате, без укладок и макияжа, зато с красной шапкой. На фоне также можно заметить различные тематические украшения на елке позади супруги телеведущего.

«Merry Christmas to everyone 🎄🎁 🎊» - пишет Кристина.

В сети отвечают:

«Красотка😍; Яка🔥❤;Merry Christmas! Всього найкращого вашій родині! ❤️❤️😍; прекрасная!».

Также в Инстаграм Григорий Решетник поделился кадрами со съемок «Україна має талант». Он стоял на сцене и готовился к началу шоу. Телеведущий был одет в своем стиле, позируя в штанах, оригинальном пиджаке и белых кроссовках.

«Это Україна має талант», - коротко подписал фото ведущий

«Какой стильный», «Вы прекрасный ведущий», «Очень ждем выпуска», «Какой крутой», «Сцена невероятно красивая», - пишут пользователи сети.