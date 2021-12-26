Известная шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала украинцам о пользе особого вида капусты и сказала, как правильно ее называть.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram известная украинская шеф-повар Ольга Мартыновская, которая стала победительницей 3 сезона шоу "Мастер Шеф", а после учебы в Париже вернулась в Украину и стала судьей этого популярного проекта, часто публикует фото и видео и делится полезными рецептами.

На этот раз Мартыновская решила рассказать украинцам о пользе необычной капусты и раскрыла, как ее правильно называть.

"На самом деле, можно говорить и бок-чой и пак-чой. Это разновидность капусты, но необычной, ведь бок-чой – это капуста, которая растет без кочана. В Восточных странах ее относят к салату, хотя по вкусу и текстуре она совсем не похожа на салат", - рассказала Ольга.

Также судья "Мастер Шеф" отметила, что эта капуста очень полезна, ведь богата лизином, который является фундаментом для построения белков.

"Если вы будете много есть бок-чой, то сможете легко нарастить мышечную ткань", - пояснила Мартыновская.

Поклонники поблагодарили за полезную информацию, но были и такие, кто попросил Ольгу Мартыновскую чуть меньше жестикулировать.

"Спасибо🌺будем знать👍", "Очень интересная информация! 🔥🔥🔥🔥 ", "Обожаю этот вид капусты)) вот только никак не могу вырастить такой красивый качанчик)", " Оля, вы очень позитивная и теплая , но немножко меньше движений и жестикуляции, с уважением к вам❤️", - написали в Сети.

Ранее Politeka писала, что "Мастер Шеф" Мартыновская раскрыла рецепт идеальных закусок к новогоднему столу: "Влюбит всех гостей...".

Напомним, что участники Мастер Шеф бесцеремонно "обокрали" судью Ярославского: "Нам тоже хочется".

А еще Politeka сообщала, что "у нас будет "ребенок": Мартыновская и Ярославский спровоцировали в сети переполох.