Учасники проекту "МайстерШеф" розлютили одного із суддів проекту, Володимира Ярославського, дивною презентацією своєї страви під час зйомок.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар відчитав учасників через невдалу презентацію страви в одному з недавніх випуск 11-го сезону "МастерШеф".

Так, конкурсанти представили свої творіння для дегустації Ярославський. Шеф-кухар тут же зазначив, що йому не сподобалася презентація учасників. Перше з представлених страв також розчарувало Ярославський.

А ось друга страва-ковбаски з тушкованою капустою – викликала у судді багато запитань. Зокрема, він зауважив, що на тарілці тільки три з чотирьох шматочків ковбаски. Учасники зізналися, що взяли четвертий шматочок спробувати.

"Ну ось у мене таке враження ... ось, думаю, де моя четверта ковбаска? Я, як клієнт, бачу ціле блюдо, бачу, що ковбаска розрізана, але не отримую половину другої ковбаски. Де вона? Це враження: я не отримую половину своєї порції. Зробіть, будь ласка так, щоб у мене не виникло питання: де четверта ковбаска", - обурено вимовив Ярославський.

На це учасник шоу відповів, що не шкодує про скоєне.

"А я не приховую - я її з'їв. Смачно, мені сподобалося, Маринці теж. Ми навпіл. А що йому все? Нам теж хочеться", - заявив кулінар.

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