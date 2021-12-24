Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проекті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу шеф-кухар опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Мартиновська показала себе в шикарній червоній сукні. Під фото вона розмістила пару новорічних рецептів закусок, які відмінно доповнять будь-яке святкове меню.

"Хей! Поговоримо про страви, які ідеально доповнять ваш новорічний стіл? ⠀ Знаю, що актуально - тому зберігайте ці легкі рецепти

Шу з паштетом з копченої салаки ⠀

Закуска, яка закохає всіх гостей. Головний інгредієнт - почищена від хребтів копчена салака. Спробуйте і ви! ⠀

Інгредієнт:

10 порожніх заварних тістечок шу

200 г почищеної салаки

100 г сиру Філадельфія

мелений чорний перець

сік і цедра лимона

1 ч. л. діжонської гірчиці

1 ст. л. каперсів

1 редиска ⠀

Філе салаки разом з Філадельфією перебийте в блендері до однорідної маси, додайте чорний перець, гірчицю і сіль. Додайте кілька крапель лимонного соку і щіпку цедри. Редис наріжте тонкими слайсами. Зріжте верхню частину (на 1/3) заварного тістечка і наповніть паштетом. Покладіть тонкий слайс редису і кілька каперсів. Накрийте "капелюшком". Можна додати по маленькому шматочку риби і протягнути через верхівку хвости салаки. ⠀

Брошки з печеним буряком і кількою в пряному маринаді ⠀

Інгредієнт:

1 велика буряк

1 ст. л. морської солі для запікання буряка

кілька в пряному маринаді

кропу

6-8 гілочок розмарину

шматок багета або чіабати

1 ст. л. оливкової олії

1 зубчик часнику

2 ст. л. домашнього майонезу ⠀

Помийте буряк, залишивши шкірку. Помістіть його разом з морською сіллю в шматок фольги і запікайте 1,5 години при 170°С. Коли буряк охолоне, зніміть шкірку і наріжте на тонкі слайси. На сковороді на оливковій олії шматочками разом з часником до золотистого кольору обсмажте багет. Змастіть грінку домашнім майонезом. Слайси буряка покладіть частково один на один, посередині – кільку і кріп і загорніть рулетиком. Нанизайте їх на гілочку розмарину, але попередньо приберіть листочки розмарину. Зберіть все, як на фото, і смакуйте! ⠀

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