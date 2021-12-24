Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на цьому проекті в 3 сезоні. Зараз Ольга є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, цього разу шеф-кухар опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Мартиновська показала себе в шикарній червоній сукні. Під фото вона розмістила пару новорічних рецептів закусок, які відмінно доповнять будь-яке святкове меню.
"Хей! Поговоримо про страви, які ідеально доповнять ваш новорічний стіл? ⠀ Знаю, що актуально - тому зберігайте ці легкі рецепти
Шу з паштетом з копченої салаки ⠀
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Закуска, яка закохає всіх гостей. Головний інгредієнт - почищена від хребтів копчена салака. Спробуйте і ви! ⠀
Інгредієнт:
- 10 порожніх заварних тістечок шу
- 200 г почищеної салаки
- 100 г сиру Філадельфія
- мелений чорний перець
- сік і цедра лимона
- 1 ч. л. діжонської гірчиці
- 1 ст. л. каперсів
- 1 редиска ⠀
- Філе салаки разом з Філадельфією перебийте в блендері до однорідної маси, додайте чорний перець, гірчицю і сіль.
- Додайте кілька крапель лимонного соку і щіпку цедри.
- Редис наріжте тонкими слайсами. Зріжте верхню частину (на 1/3) заварного тістечка і наповніть паштетом.
- Покладіть тонкий слайс редису і кілька каперсів. Накрийте "капелюшком". Можна додати по маленькому шматочку риби і протягнути через верхівку хвости салаки. ⠀
Брошки з печеним буряком і кількою в пряному маринаді ⠀
Інгредієнт:
- 1 велика буряк
- 1 ст. л. морської солі для запікання буряка
- кілька в пряному маринаді
- кропу
- 6-8 гілочок розмарину
- шматок багета або чіабати
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 зубчик часнику
- 2 ст. л. домашнього майонезу ⠀
- Помийте буряк, залишивши шкірку.
- Помістіть його разом з морською сіллю в шматок фольги і запікайте 1,5 години при 170°С.
- Коли буряк охолоне, зніміть шкірку і наріжте на тонкі слайси.
- На сковороді на оливковій олії шматочками разом з часником до золотистого кольору обсмажте багет.
- Змастіть грінку домашнім майонезом. Слайси буряка покладіть частково один на один, посередині – кільку і кріп і загорніть рулетиком.
- Нанизайте їх на гілочку розмарину, але попередньо приберіть листочки розмарину.
- Зберіть все, як на фото, і смакуйте! ⠀
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