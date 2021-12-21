Суддя популярного телепроекту "Майстер Шеф" Володимир Ярославський вирішив згадати яскраві моменти року, що минає, здивувавши кадром зі своєю колегою Ольгою Мартиновською.

Володимир Ярославський - український шеф-кухар, який увійшов до топ-25 кращих кухарів України, передає Politeka.net. Велику популярність він заробив після того, як став суддею на шоу "Майстер Шеф".

На проекті шеф-кухар оцінює страви учасників у компанії з Ектором Хіменесом-Браво та Ольгою Мартиновською. Саме з останньою Володимир Ярославський влаштував справжній переполох в мережі.

Шеф-кухар вирішив згадати найяскравіші моменти 2021-го року.

"Запускаю мій власний рейтинг найбільш особливих речей, подій та емоцій 2021-го", - написав Володимир Ярославський.

"Подія 2021 року #1 - відкриття ресторану", - написав шеф-кухар.

Також Володимир Ярославський показав свій найкращий відпочинок року з близькими.

Але найбільше цікавили фото з Ольгою Мартиновською. На одному з кадрів зірки позували на ліжку, задерши кофти. Обидва показали свої кругленькі животи.

"У нас буде дитина", - підписано фото.

Це виявився пост, який отримав найбільше лайків.

"Для мене важливий - коли ми офіційно почали розповідати про книгу", - поділився суддя"Майстер Шеф".

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