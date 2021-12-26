Звезда "Дизель шоу", актриса Виктория Булитко, примерила образ принцессы, появившись с короной на голове - в Сети ей написали много приятных слов.

38-летняя Виктория Булитко впечатлила видом в игривом образе, пишет Politeka.net. Примечательно, что артистка держит себя в форме, отказавшись от мучного.

Звезда считает бутерброды вредной пищей, поэтому просит, чтобы их не готовили на концерты.

В рационе актрисы практически отсутствует алкоголь, но вот от сладенького отказаться ей очень сложно.

В новом концерте артистка продемонстрировала стройность, появившись в пышном мини-платье принцессы, а завершила образ маленькая корона на голове. В таком виде красотку подняли высоко над сценой на месяце.

"✨🌙 7 МЕТРОВ НАД СЦЕНОЙ «ДИЗЕЛЬ ШОУ»...Наша Виктория Булитко @bulitka впервые исполнит сложный трюк", - написано в посте.

За 25 минут публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"Героиня)))🔥❤️😍", "😍😍😍👏👏👏🔥🔥🔥", "Бесподобная, отважная, несравненная, любимая наша Виктория!! Будь счастлива в новом году. ♥️♥️♥️ А слабые мужчины пускай сидят дома, на диване. 😂", - написали пользователи Сети.

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