Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на сайт dizelstudio, популярная актриса, звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала, каким должен быть для нее идеальный мужчина.

Так, в представлении Вики ее мужчина мечты должен обладать радом качеств, среди которых доброта, порядочность, честность и решительность. Также для актрисы важно, чтобы ее избранник был щедрым, целеустремленным и аккуратным. По словам Булитко, ее мужчина должен быть жестким, когда это необходимо, и очень нежным в определенные моменты.

А еще для юмористки очень важно, чтобы с возлюбленным можно было говорить, даже если речь идет о новостях или погоде. Виктория сетует, что из-за своей занятости она не всегда успевает следить за новостями, и было бы здорово, если бы мужчина рассказывал ей что-то интересное.

"У меня очень большая занятость, я не успеваю читать какие-то новости. Поэтому мне интересно узнать что-то от человека, послушать его", - призналась Булитко. И добавила, что если ничего не сможет рассказать в ответ, то точно может развлечь и развеселить любимого.

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