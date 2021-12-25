Известная юмористическая актриса, звезда "Квартал 95" Елена Кравец откровенно рассказала о болезни, с которой борется уже три года.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса из студии "Квартал 95" Елена Кравец в программе Маши Ефросининой "Экзамен на откровенность" рассказала о неприятной кожной болезни, с которой борется уже три года. Оказалось, что на теле актрисы появились кожные высыпания, которые она связывает с эмоциональным потрясением.

По словам Елены, оно появилось из неоткуда и непонятно, как и зачем. Однако не проходит уже годами, так что артистка занимается лечением.

"Появилось одно пятно. Я выслала фотографию врачу, она сказала, что это крапивница", - рассказала Кравец. И добавила, что, когда через шесть недель высыпание не прошло, она заволновалась и начала лечение.

И хотя актриса понимает, какое эмоциональное потрясение привело к этой болезни, рассказывать о нем она не стала. По словам звезды, она возможно сможет об этом говорить, когда все пройдет.

Отметим, что в этом же интервью Маше Ефросининой Елена Кравец рассказала о посещении психотерапевта. По словам актрисы, очень важно обращаться за помощью и поддержкой, когда не получаешь этого в своем окружении и от близких. Звезда отметила, что в какой-то момент именно помощь психотерапевта помогла ей спасти брак.

Напомним, Елена Кравец открылась перед Ефросининой и назвала свой главный страх: "Когда это случится...".

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