Как передает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте проекта появился анонс с Викторией Булитко. Актриса позировала в теплом домашнем халате на кухне. На столе перед ней стояли разные угощения. Выглядела Булитко превосходно.

«Приближаются самые волшебные праздники в году! Пусть с вами случится только самое доброе и самое нужное для вас волшебство. Даже с теми, кто не до конца в него верит. И обязательно смотрите новогоднюю премьеру «Дизель Шоу», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу приятных отзывов.

«Спасибо красотка», «Нельзя это пропустить», «Кто это? А Вика где?», «Красавица Виктория», «Самая лучшая фея это вы Виктория», «Любимые актеры», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Виктория Булитко является одной из ключевых актрис студии. Ее обожают украинцы за открытость и отменное чувство юмора.

Напомним, что Вика Булитко опозорилась перед парикмахером: "Что так воняет?".

Как сообщала Politeka, Булитко разговорилась о мужчине своей мечты: "У меня очень большая...".

Также Politeka писала, что Булитко пошалила с фильтрами, показав себя вблизи: "Томный образ удался".