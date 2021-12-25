Как передает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте проекта появился анонс с Викторией Булитко. Актриса позировала в теплом домашнем халате на кухне. На столе перед ней стояли разные угощения. Выглядела Булитко превосходно.
«Приближаются самые волшебные праздники в году! Пусть с вами случится только самое доброе и самое нужное для вас волшебство. Даже с теми, кто не до конца в него верит. И обязательно смотрите новогоднюю премьеру «Дизель Шоу», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях поклонники оставили массу приятных отзывов.
«Спасибо красотка», «Нельзя это пропустить», «Кто это? А Вика где?», «Красавица Виктория», «Самая лучшая фея это вы Виктория», «Любимые актеры», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что Виктория Булитко является одной из ключевых актрис студии. Ее обожают украинцы за открытость и отменное чувство юмора.
Напомним, что Вика Булитко опозорилась перед парикмахером: "Что так воняет?".
Как сообщала Politeka, Булитко разговорилась о мужчине своей мечты: "У меня очень большая...".
Также Politeka писала, что Булитко пошалила с фильтрами, показав себя вблизи: "Томный образ удался".