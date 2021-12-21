Як пише Politeka.net, гумористка поділилася у своєму Instagram ефектними кадрами. Так, Булітко вирішила продемонструвати свій гламурний образ зблизька.

Артистка позувала перед камерою з романтичною зачіскою і ефектним макіяжем. Булітко підкреслила свою природну красу рожевими блискучими тінями, яскравими рум'янами і ніжним рожевим блиском для губ.

Зачіска артистки з романтичними локонами, спадаючими на її відкриті ключиці, надавала образу легкості і милої недбалості.

При цьому Булітко вирішила трохи "підправити" своє обличчя, погравши з фільтрами Instagram. Вона опублікувала кілька версій одного і того ж відео, на якому млосно дивилася в камеру і посилала повітряний поцілунок.

"Спокі-Ноки або Різноманітність фільтрів" - підписала кадри артистка.

Шанувальник Булітко не змогли пройти повз.

"Які гарні у тебе...фільтри", "дуже красива", "Ах...яка жінка, яка жінка...прям як в пісні))) красуня, молодець!", "Томний образ інстаняші вдався", "новорічний подарунок", "у Вікусі модельна зовнішність", "Кому ж така краса дістанеться", - пишуть люди.

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