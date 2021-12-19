Відома актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко розповіла про курйозну ситуацію, через яку вона зганьбилася в салоні краси.

Як повідомляє Politeka.net, популярна гумористична актриса, зірка студії "Дизель шоу" Вікторія Булітко, поділилася в соцмережі казусною ситуацією, в яку потрапила по дорозі в салон краси.

У своїх Instagram-сторіс Вікторія записала відео, в якому розповіла, що вступила в собачий "кавалок" і навіть не помітила цього.

"Йшла я сьогодні по вулиці сюди. Ніщо не віщувало небезпеки. Але зрадницька якась собака залишила після себе слід. І я в цей слід чомусь... Ну загалом, не буду розповідати подробиці. Женька каже: "Що так смердить?". Я говорю: "Не знаю". А потім дивлюся...", - розповіла Булітко у сторіс, сидячи у перукаря з щойно помитою головою.

У своє виправдання актриса пожартувала про прикмету, що подібні ситуації трапляються до грошей. "Добре, що є така прикмета – до грошей. Воно, знаєте, ось якось легше на душі стає", - підсумувала Вікторія.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" "накинулася" на оператора: "Мало хто наважиться...".

Як повідомляла Politeka, Зірка "Дизель шоу" Булітко в розкішній червоній сукні показала себе у всій красі: ефектні кадри.

Також Politeka писала, що Булітко і Глущенко з "Дизель шоу" показали себе без прикрас, вразивши виглядом: "Доброго ранку, друзі".