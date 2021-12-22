Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сайт dizelstudio, популярна актриса, зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко розповіла, яким повинен бути для неї ідеальний чоловік.

Так, в поданні Вика її чоловік мрії повинен володіти радом якостей, серед яких доброта, порядність, чесність і рішучість. Також для актриси важливо, щоб її обранець був щедрим, цілеспрямованим і акуратним. За словами Булітко, її чоловік повинен бути жорстким, коли це необхідно, і дуже ніжним в певні моменти.

А ще для гумористки дуже важливо, щоб з коханим можна було говорити, навіть якщо мова йде про новини або погоду. Вікторія нарікає, що через свою зайнятість вона не завжди встигає стежити за новинами, і було б здорово, якби чоловік розповідав їй щось цікаве.

"У мене дуже велика зайнятість, я не встигаю читати якісь новини. Тому мені цікаво дізнатися щось від людини, послухати його", - зізналася Булітко. І додала, що якщо нічого не зможе розповісти у відповідь, то точно може розважити і розвеселити коханого.

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