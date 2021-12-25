Известный российский юморист и пародист Максим Галкин, который женат на Алле Пугачевой, показал, как его маленькие дети отметили Новый год с одноклассниками.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Максим Галкин опубликовал видео праздника, который они организовали для детей – друзей Гарри и Лизы.

«Вчера у нас собрался дружный класс Лизы и Гарика, отметили вместе с одноклассниками Новый Год! Было очень весело!», - подписал видео Галкин.

В комментариях поклонники звездной пары оставили массу приятных слов и отзывов.

«Какие вы молодцы, что собрали всех деток у себя дома. Очень душевно», «Вот где правильное воспитание», «И без всякого пафоса, и дети играют, а не на камеру улыбаются», «Хороший праздник», «Это настоящее Новогоднее чудо», «Ребятам очень повезло познакомиться с Гарри и Лизой, они такие дружные», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Гарри и Лизе, которых звездной паре родила суррогатная мать, уже исполнилось 8 лет. Дети растут очень творческими и всесторонне развитыми личностями.

Напомним, что Галкина жестко раскритиковали в сети: "К бабке ходить не надо...".

Как сообщала Politeka, Максим Галкин признался, кто для него Пугачева: "Я ее считаю...".

Также Politeka писала, что Лиза Галкина покорила серьезным видом: "Не похожа на Пугачеву".