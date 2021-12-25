Відомий російський гуморист та пародист, який одружений із легендарною виконавицею Аллою Пугачовою, розповів, які у нього насправді стосунки з дружиною.

Як пише Politeka.net, на фан-сторінці Єлизавети Галкіної опублікували інтерв’ю 45-річного гумориста та пародиста Максима Галкіна, який у 2011 році одружився із 72-річною російською співачкою Аллою Пугачовою, у якому він розповів, які між ними насправді стосунки.

Так, Галкін розповів, що багато хто трактує їхні стосунки із російською Примадонною передусім як стосунки сина та матері, але це не так.

"Це абсолютна неправда, тому що я закохався колись в першу чергу в жінку. Багато років на мене впливає Алла і я її вважаю своїм головним наставником. Не з точки зору стосунків в сім’ї, не з точки зору стосунків чоловіка та дружини, ми абсолютно у цьому рівні, у нас завжди були гармонічні стосунки. А з точки зору саме творчого наставника і пошуків шляхів творчої реалізації і всього іншого, що стосується сцени і публічного іміджу. І у тому числі з точки зору людських стосунків", - пояснив Галкін.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова разом вже понад 20 років. У 2011 вони офіційно одружилися, а ще через два роки сурогатна матір народила парі двійнят – Лізу та Гаррі Галкіних.

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